Вставать на учет и вносить плату не требуется.

С 2015 года собственники обязаны ставить на учет объекты, которые соответствуют одному из четырех классов вредного воздействия на окружающую среду (п. 1 ст. 69.2 Федерального закона от 10.01.02 № 7-ФЗ). Классификация и виды объектов есть в перечне, который утвердило Правительство РФ в постановлении от 28.09.15 № 1029.

Ставить на учет объекты и платить за загрязнение нужно, только если объекты вредно воздействуют на окружающую природу. Например, если компания сбрасывает опасные отходы в канализацию или загрязняет атмосферу.

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Ответы на ваши частые вопросы об отчетности по экологическим платежам

Специалисты Росприроднадзора считают, что временный сбор и хранение мусора в здании не влияет на окружающую среду. А значит, ставить на учет офис и платить за загрязнение природы не требуется (письмо от 31.10.16 № АС-09-00-36/22354).

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