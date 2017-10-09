169 октября

Перевозим грузы по всей России. Заказы принимаем как от «физиков», так и от компаний. В октябре потеряли груз, который отправил «физик». По условиям договора мы обязаны возместить клиенту ущерб в виде стоимости груза. Надо ли удержать с выплаты НДФЛ?

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отвечает:

Не удерживайте НДФЛ.

Перевозчик возмещает ущерб, если потерял товар клиента. Ответственности можно избежать, только если груз потерялся из-за обстоятельств непреодолимой силы (ст. 7 Федерального закона от 30.06.03 № 87-ФЗ). Например, пожара, наводнения или другого стихийного действия. В вашем случае виновата компания, поэтому необходимо компенсировать ущерб.

Когда компания компенсирует потерю груза, у клиента не возникает дополнительной выгоды. Значит, нет и доходов (ст. 41 НК РФ). Удерживать НДФЛ с компенсации не требуется (ст. 209 НК РФ). К аналогичным выводам пришел и Минфин (письма от 17.09.15 № 03-04-05/53347, от 06.07.16 № 03-04-05/39501). Судьи также подтвердили, что доходов нет (п. 7 Обзора, утв. Президиумом ВС РФ 21.10.15).

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