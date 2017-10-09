Да, необходимо получать разрешение от каждого клиента.

Компания вправе отправить рекламную рассылку по почте, если попросит разрешение от получателя (ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 13.03.06 № 38-ФЗ). Отправлять рассылку по незнакомым адресам почты без разрешения владельца запрещено (ч. 2 ст. 18 закона № 38-ФЗ).

Получить разрешение можно любым способом. Например, можно включить в договор, анкету или предусмотреть специальную графу на сайте. Главное, чтобы клиент подтвердил свое согласие получать рекламу.

Если компания будет рассылать рекламу без согласия, возможен штраф. Антимонопольная служба вправе оштрафовать компанию на 500 тыс. рублей, а директора на 20 тыс. рублей (ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ).

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