199 октября

Сдали справки 2-НДФЛ за 2016 год. Позже выяснили, что неправильно заполнили ОКТМО. Сдавать ли уточненки?

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отвечает:

Да, уточните справки.

Инспекторы штрафуют на 500 рублей за каждую справку с недостоверными сведениями (п. 1 ст. 126.1 НК РФ). К штрафу могут привести любые неточности, в том числе ошибки в ОКТМО (письмо ФНС России от 09.08.16 № ГД-4-11/14515). Чтобы избежать штрафа, исправьте недочет быстрее, чем его обнаружат инспекторы. Для этого подайте уточненку.

Уточняют ОКТМО в особом порядке. Если сдать справки с номером корректировки 01, то в базе налоговиков отразится двойной доход: по верному и ошибочному ОКТМО.

Чтобы исправить ошибку, сдайте аннулирующие сведения с теми же номерами справок, но с номером корректировки 99. В них заполните данные компании и работника в разделах 1 и 2, остальные сведения не заполняйте. В справках запишите неверный ОКТМО.

После того как отмените справки, сдайте 2-НДФЛ с верным кодом. Номер корректировки — 01. Раньше программа налоговиков выдавала ошибки, но сейчас они все исправили (письмо ФНС России от 10.06.16 № БС-4-11/10398).

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