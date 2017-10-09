269 октября

Наша компания находится в городе Братске. Сотрудник устроился на работу в июле. В сентябре и январе он уходил в учебный отпуск по три недели. В октябре он хочет пойти в ежегодный отпуск. Включается ли учебный отпуск в стаж для дополнительного ежегодного?

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отвечает:

Да, учебный отпуск включается в стаж для ежегодного.

Братск приравнен к районам Крайнего Севера (постановление Совмина СССР от 03.01.83 № 12). Поэтому сотрудники вашей компании имеют право на дополнительные 16 календарных дней отпуска (ст. 321 ТК РФ).

Стаж для основного и дополнительного отпусков рассчитывается одинаково. Периоды, которые не надо включать в стаж, перечислены в статье 121 ТК РФ. Это отпуск за свой счет свыше 14 дней в году, отпуск по уходу за ребенком и время отсутствия на работе без уважительных причин. Учебного отпуска в перечне нет, поэтому его при подсчете стажа не исключайте.

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