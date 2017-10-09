От налога освобождена одна квартира.

«Физики», у которых есть право на льготу по налогу на имущество, перечислены в статье 407НК РФ. Пенсионеры есть среди льготников (подп. 10 п. 1 ст. 407 НК РФ). Но льгота распространяется только на недвижимость, которую «физик» не использует в бизнесе (п. 2 ст. 407 НК РФ). И только в отношении жилых помещений и гаражей (п. 4 ст. 407 НК РФ). То есть со всех нежилых помещений пенсионер должен платить налоги.

У директора две квартиры. Льгота распространяется только на одну из них (письмо Минфина России от 11.01.17 № 03-05-06-01/344). Чтобы выбрать льготное жилье, директор должен представить в инспекцию заявление.

Сдать заявление о льготе можно через личный кабинет на nalog.ru. Если личного кабинета нет, можно направить почтой или сдать лично форму из письма ФНС России от 16.11.15 № БС-4-11/19976@. Если заявление не подать, инспекторы сами освободят от налога квартиру с максимальным налогом (п. 7 ст. 407 НК РФ).

С нежилых помещений пенсионер платит налоги. Сделать это он должен не позднее 1 декабря года, следующего за отчетным (п. 1 ст. 409 НК РФ). Рассчитывать налог самостоятельно не нужно — инспекторы пришлют уведомление.