Попросите у сотрудника маршрут-квитанцию и посадочный талон.

Сотрудники, которые работают на Крайнем Севере, вправе один раз в два года съездить в отпуск за счет компании (ст. 325 ТК РФ). Такие траты организация вправе учесть как расходы на оплату труда (п. 7 ст. 255 НК РФ). Их надо подтвердить документами.

Сейчас билеты на самолет оформляют в электронном виде. Но после полета у сотрудника остается посадочный талон. Кроме того, при покупке билета сотрудник получает электронную маршрут-квитанцию. Ее можно распечатать из почты. Такие документы подтвердят расходы (письмо Минфина России от 13.01.17 № 03-03-06/2/893).