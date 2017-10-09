609 октября

Пробивать ли чеки на онлайн-кассе, если клиенты оплачивают товар картой?

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отвечает:

Да, конечно.

Компания обязана выбивать чек на онлайн-кассе, даже если покупатель оплачивает карточкой. Это требование не новое. Такой порядок действует и для старых касс. Вместе с квитанцией pos-терминала выдавайте покупателю чек и передайте сведения о продаже в инспекцию. Н

е выдавать кассовый чек после 1 июля вправе компании и предприниматели на вмененке и патенте, если по требованию клиента они выдают товарный чек. А также компании, которые оказывают услуги населению. Им перейти на онлайн-кассы надо до 1 июля 2018 года.

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