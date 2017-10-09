Да, чек нужно пробивать при каждом расчете с покупателем.

И не важно, в какое время суток наступил расчет — утром, днем или ночью. Но для этого кассир не должен круглосуточно дежурить перед ККТ. Для интернет-магазина есть специальные кассы. Они не пробивают бумажный чек, а только автоматически направляют документ покупателю по электронке или на телефон, а также в налоговую. Покупатель получит чек на e-mail или телефон, который сообщит на сайте интернет-магазина при заказе товара (п. 5 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ).