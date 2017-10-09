269 октября

Интернет-магазин обязан пробивать чеки круглосуточно, если покупатели оплачивают товар днем и ночью?

Темы:

отвечает:

Да, чек нужно пробивать при каждом расчете с покупателем.

И не важно, в какое время суток наступил расчет — утром, днем или ночью. Но для этого кассир не должен круглосуточно дежурить перед ККТ. Для интернет-магазина есть специальные кассы. Они не пробивают бумажный чек, а только автоматически направляют документ покупателю по электронке или на телефон, а также в налоговую. Покупатель получит чек на e-mail или телефон, который сообщит на сайте интернет-магазина при заказе товара (п. 5 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ).

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.