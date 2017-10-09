169 октября

Когда и как выбивать чеки, если покупатель вносит деньги, чтобы пополнить счет в интернет-магазине?

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отвечает:

Чек выбивайте, когда деньги поступят на персональный счет клиента.

Для компании это предоплата за товары. Не важно, что клиент еще не определился с покупкой. Чек выбейте с признаком способа расчета «аванс». В таком чеке компания не будет перечислять наименование товаров и их количество.

Как только клиент выберет товар, выбейте новый чек. В нем заполните все обязательные реквизиты — наименование, количество, цену товаров и т.д. (п. 1 ст. 4.7 закона № 54-ФЗ). Признак способа расчета — «полная оплата», с суммой предоплаты (формат документа 1.05, 1.1).

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