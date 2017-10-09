Чек выбивайте, когда деньги поступят на персональный счет клиента.

Для компании это предоплата за товары. Не важно, что клиент еще не определился с покупкой. Чек выбейте с признаком способа расчета «аванс». В таком чеке компания не будет перечислять наименование товаров и их количество.

Как только клиент выберет товар, выбейте новый чек. В нем заполните все обязательные реквизиты — наименование, количество, цену товаров и т.д. (п. 1 ст. 4.7 закона № 54-ФЗ). Признак способа расчета — «полная оплата», с суммой предоплаты (формат документа 1.05, 1.1).