156 октября

Кто может не сдавать отчет 6-НДФЛ?

Темы:

отвечает:

Не сдавать 6-НДФЛ могут предприниматели, у которых с января по сентябрь 2017 не было работников.

Если с теми же условиями компания, то в ней числится как минимум один сотрудник —директор, даже если он же — учредитель. Если ему зарплата не выплачивалась в течение 9 месяцев, нужно сдать нулевую 6-НДФЛ.

Если выплат не было, зарплата начислялась, НДФЛ перечислять в бюджет не нужно. Налоговики не засчитают НДФЛ в счет будущих периодов. Если налог все-таки заплатили, возвращайте. Или сделайте зачет в счет других налогов. При выплате зарплаты вам нужно будет повторно перечислить НДФЛ. 

Вопрос вебинара Программы Главбух: зарплата и кадры
«6-НДФЛ за 9 месяцев 2017: ответы на ваши вопросы»

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем