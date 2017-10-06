Кто может не сдавать отчет 6-НДФЛ?

Не сдавать 6-НДФЛ могут предприниматели, у которых с января по сентябрь 2017 не было работников.

Если с теми же условиями компания, то в ней числится как минимум один сотрудник —директор, даже если он же — учредитель. Если ему зарплата не выплачивалась в течение 9 месяцев, нужно сдать нулевую 6-НДФЛ.

Если выплат не было, зарплата начислялась, НДФЛ перечислять в бюджет не нужно. Налоговики не засчитают НДФЛ в счет будущих периодов. Если налог все-таки заплатили, возвращайте. Или сделайте зачет в счет других налогов. При выплате зарплаты вам нужно будет повторно перечислить НДФЛ.

Вопрос вебинара Программы Главбух: зарплата и кадры

«6-НДФЛ за 9 месяцев 2017: ответы на ваши вопросы»