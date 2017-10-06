6-НДФЛ заполняется отдельно по каждой по каждой ставке. В разделе 1 укажите начисления иностранцу и ставку 30 процентов. Помните, что вычеты не предоставляются нерезидентам.

Если у вас иностранец с фиксированными платежами и есть соответствующие уведомления, укажите размер его авансового платежа и сумму удержанного налога.

Если фиксированный платеж превышает сумму налога, укажите по строке 050 сумму исчисленного налога. Удержанного налога не будет. Сумма фиксированного платежа не может быть больше удержанного налога.

Раздел 2 заполняете как обычно, по фактическим датам получения дохода и срокам, когда налог был удержан и перечислен.

Вопрос вебинара Программы Главбух: зарплата и кадры

«6-НДФЛ за 9 месяцев 2017: ответы на ваши вопросы»