Для НДФЛ не важно, когда вы подписали акт выполненных работ, это имеет значение только для страховых взносов. Дата фактического получения дохода по гражданско-правовому договору — дата выплаты.

Строка 100 «Дата фактического получения дохода» — дата выплаты.

Строка 110 «Дата удержания налога» — дата, когда был удержан налог. Как правило, в один день с выплатой.

Строка 120 «Срок перечисления налога» — следующий рабочий день от даты выплаты.

Вопрос вебинара Программы Главбух: зарплата и кадры

«6-НДФЛ за 9 месяцев 2017: ответы на ваши вопросы»