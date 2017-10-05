55 октября

Заключили с работником гражданско-правовой договор об оказании экспедиторских услуг. Выплаты после подписания акта, в течение 5 рабочих дней. Как показать их в 6-НДФЛ?

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отвечает:

Для НДФЛ не важно, когда вы подписали акт выполненных работ, это имеет значение только для страховых взносов. Дата фактического получения дохода по гражданско-правовому договору — дата выплаты.

Строка 100 «Дата фактического получения дохода» — дата выплаты.

Строка 110 «Дата удержания налога» — дата, когда был удержан налог. Как правило, в один день с выплатой.

Строка 120 «Срок перечисления налога» — следующий рабочий день от даты выплаты. 

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