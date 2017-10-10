Вы вправе применять вмененку к деятельности ателье. Но только как к отдельному виду бизнеса. Подшив одежды — это бытовые услуги, а не розничная торговля.

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Поставьте деятельность ателье на учет отдельно, ведь вы хотите перевести на вмененку новый вид деятельности (подп. 7 п. 2 ст. 346.26 НК РФ). В инспекцию подайте заявление по форме ЕНВД-1 (п. 2 ст. 346.28 НК РФ). В нем заполните код бизнеса — 01, адрес магазина, где будет находиться ателье. Физический показатель для расчета налога — количество работников. За каждого сотрудника — 7500 рублей (п. 3 ст. 346.29 НК РФ).

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