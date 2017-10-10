1910 октября

У нас магазин одежды на вмененке. Планируем нанять портного, чтобы покупатели могли подшить, укоротить или отутюжить одежду. Услуги будем оказывать только «физикам». Выручку от ателье можно учитывать на ЕНВД? Надо ли поставить такой вид деятельности на учет отдельно?

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отвечает:

Вы вправе применять вмененку к деятельности ателье. Но только как к отдельному виду бизнеса. Подшив одежды — это бытовые услуги, а не розничная торговля.

Поставьте деятельность ателье на учет отдельно, ведь вы хотите перевести на вмененку новый вид деятельности (подп. 7 п. 2 ст. 346.26 НК РФ). В инспекцию подайте заявление по форме ЕНВД-1 (п. 2 ст. 346.28 НК РФ). В нем заполните код бизнеса — 01, адрес магазина, где будет находиться ателье. Физический показатель для расчета налога — количество работников. За каждого сотрудника — 7500 рублей (п. 3 ст. 346.29 НК РФ).

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