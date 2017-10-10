Да, вправе.

Компании, которые торгуют через объекты с залом, считают налог из площади зала. Площадь торгового зала определяют по инвентаризационным и правоустанавливающим документам. У вас это договор аренды и субаренды.

Вы как арендатор с согласия собственника сдали помещение в субаренду (п. 2 ст. 615 ГК РФ). Поэтому при расчете налога по документам вправе вычесть часть помещения, которое сдали в субаренду. Так же считают в Минфине (письмо от 09.12.13 № 03-11-11/53554).

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