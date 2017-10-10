Безопаснее вести журнал, если вы оформляете платежные ведомости.

Компания оформляет платежные ведомости, если выдает зарплату наличными (п. 6.5 Указания Банка России от 11.03.14 № 3210-У). Если вы платите только на карточки, то составляете расчетные ведомости. Их не нужно регистрировать в журнале платежных ведомостей, поэтому документ не нужен.

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В любой момент может потребоваться выдать зарплату наличными. Например, новичкам, временным сотрудникам или работникам, которые потеряли карточки. В этом случае понадобится оформить платежную ведомость. Журнал учета платежных ведомостей — регистр бухгалтерского учета. В нем компания отражает реквизиты платежной ведомости. Вести регистры первички требует закон о бухучете (ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ). Поэтому безопаснее вести журнал.

Платежные ведомости компании составляют по унифицированной форме. А вот журнал не обязательно вести по форме Т-53а (информация Минфина России № ПЗ-10/2012).