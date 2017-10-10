4810 октября

В конце года приняли на работу сотрудницу на полставки, оклад — 10 тыс. рублей. Каждый месяц предоставляем ей вычет на ребенка — 12 тыс. рублей. Это больше дохода. Как отразить зарплату и вычеты в 6-НДФЛ?

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отвечает:

Отразите в разделе 1 вычеты, которые фактически предоставили. Можно не отражать зарплату в разделе 2.

Компания не удерживает НДФЛ с доходов, так как вычеты превышают зарплату. Но при этом организация остается налоговым агентом, поэтому в расчете за год покажите доходы работницы. В строку 020 включите начисленную зарплату, а в строке 030 запишите вычеты.

Вычеты в строке 030 не должны превышать доход работницы. Сотруднице положен вычет 12 тыс. рублей, но доход всего 10 тыс. рублей. В строке 030 поставьте 10 тыс. рублей за каждый месяц.

Налог компания не удерживает, поэтому в разделе 2 может заполнить только строки 100 и 130. ФНС разъясняла, что в таком случае в строках 110 и 120 надо ставить нулевые даты (письмо от 05.08.16 № БС-4-11/14373). Но компания вправе совсем не заполнять раздел 2, если в строке 140 нет удержанного налога.

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