5810 октября

Выдали сотруднику деньги под отчет на покупку принтера. К авансовому отчету сотрудник приложил товарный чек без номера. Вправе ли мы учесть расходы по такому документу?

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отвечает:

Инспекторы могут снять расходы по чеку без номера.

Товарный чек подтверждает расходы на покупку, если продавец составил документ без ошибок и заполнил все обязательные реквизиты (письмо Минфина России от 11.11.09 № 03-01-15/10-499).

Номер документа — обязательный реквизит товарного чека (ч. 2.1 ст. 2 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ в ред. закона от 08.03.15). Налоговики могут снять расходы по документу без номера. Судьи в некоторых регионах поддерживают инспекторов (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19.10.16 № Ф07-8695/2016).

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