Инспекторы могут снять расходы по чеку без номера.

Товарный чек подтверждает расходы на покупку, если продавец составил документ без ошибок и заполнил все обязательные реквизиты (письмо Минфина России от 11.11.09 № 03-01-15/10-499).

Важная статья:

Проверочный лист для декларации по прибыли

Номер документа — обязательный реквизит товарного чека (ч. 2.1 ст. 2 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ в ред. закона от 08.03.15). Налоговики могут снять расходы по документу без номера. Судьи в некоторых регионах поддерживают инспекторов (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19.10.16 № Ф07-8695/2016).