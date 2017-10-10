Ведите учет по видам взносов.

С этого года компании платят пенсионные, медицинские и взносы на материнство в налоговую. Перечислять их надо отдельными платежами, по разным реквизитам. Поэтому по-прежнему в бухучете отражайте взносы по каждому фонду и виду платежа (см. «УНП» № 3, 2017).

Для учета взносов заведите карточки на каждого работника.

Что касается учета в программе, поставщик софта сам разрабатывает таблицы и формы для отчетности. Часто для каждого отчета свой регистр. Теперь расчет по взносам единый, но заполнять в регистре надо платежи по каждому виду взносов. Отдельную форму надо заполнять на несчастные взносы. Их контролирует Фонд соцстраха, компания отчитывается за них отдельно по форме 4-ФСС.