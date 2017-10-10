Спишите расходы на модернизацию станка сразу.

С 2016 года действует новый лимит для амортизируемого имущества. К основным средствам кодекс относит только активы, которые стоят дороже 100 тыс. рублей (п. 1 ст. 257 НК РФ).

В кодексе не сказано, что компания обязана увеличивать стоимость малоценного имущества на расходы по модернизации. Само понятие «модернизация» НК РФ применяет только к основным средствам, а ваш станок к ним не относится.

Расходы на улучшение станка спишите сразу как прочие (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ). С таким вариантом давно согласился Минфин в письме от 04.10.10 № 03-03-06/1/624.