1210 октября

Приобрели станок за 70 тыс. рублей и ввели в эксплуатацию. Стоимость оборудования списали единовременно. Сейчас решили улучшить станок. За модернизацию заплатили 80 тыс. рублей. Общая стоимость станка больше 100 тыс. рублей. Надо ли теперь амортизировать оборудование?

Темы:

отвечает:

Спишите расходы на модернизацию станка сразу.

С 2016 года действует новый лимит для амортизируемого имущества. К основным средствам кодекс относит только активы, которые стоят дороже 100 тыс. рублей (п. 1 ст. 257 НК РФ).

В кодексе не сказано, что компания обязана увеличивать стоимость малоценного имущества на расходы по модернизации. Само понятие «модернизация» НК РФ применяет только к основным средствам, а ваш станок к ним не относится.

Расходы на улучшение станка спишите сразу как прочие (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ). С таким вариантом давно согласился Минфин в письме от 04.10.10 № 03-03-06/1/624.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.