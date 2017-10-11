2811 октября

Сколько компаний ФНС уже исключила из ЕГРЮЛ из-за отметки о недостоверных сведениях, которая значилась в реестре полгода?

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отвечает:

Пока исключаем из ЕГРЮЛ компании, которые больше года не сдают отчетность и не имеют операций по счетам в банках.

В 2017 году исключили более 360 000 таких организаций, среди них есть компании с записями о недостоверности. Подобные записи сейчас есть у более 400 000 компаний. Если эти организации не исправят данные в течение шести месяцев с момента, как отметка появилась в ЕГРЮЛ, их тоже могут исключить из реестра.

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