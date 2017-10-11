Сейчас ФНС разрабатывает общие правила для всех инспекций, а пока инспекторы в основном исключают из реестра недействующие компании с отметкой о недостоверности.
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Скоро планируем учитывать критерии, которые препятствуют исключению компаний из ЕГРЮЛ. Например, наличие у компании долгов по налогам и взносам. Такие организации будем исключать из реестра позже остальных.
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