Сейчас ФНС разрабатывает общие правила для всех инспекций, а пока инспекторы в основном исключают из реестра недействующие компании с отметкой о недостоверности.

Скоро планируем учитывать критерии, которые препятствуют исключению компаний из ЕГРЮЛ. Например, наличие у компании долгов по налогам и взносам. Такие организации будем исключать из реестра позже остальных.

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