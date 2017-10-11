1711 октября

В октябре сотрудник обратился за имущественным вычетом по НДФЛ. Надо ли делать перерасчет с начала года?

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отвечает:

Да, если сотрудник подтвердил право на вычет уведомлением из налоговой (п. 8 ст. 220 НК РФ).

Сумму НДФЛ считайте нарастающим итогом с начала года (п. 3 ст. 226 НК РФ). Значит, если сотрудник обратился за вычетом не с начала года, налог надо пересчитать. Разница между суммами налога до и после вычета — это излишне перечисленная в бюджет сумма. Ее нужно вернуть сотруднику на основании его письменного заявления (письмо Минфина России от 5 сентября 2017 г. № 03-04-05/56959).

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