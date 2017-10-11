3611 октября

Компания отправила в банк поручения на зарплату и НДФЛ. Банк провел налог, а зарплату задержал. Перечислил деньги сотрудникам только на следующий день. Как поступить в этом случае?

Тема:

отвечает:

Повторно перечислите НДФЛ в бюджет.

Крайний срок — день, следующий за тем, когда банк отправил зарплату сотрудникам. Если пропустили эту дату, заплатите пени.

Налоговый агент не вправе платить НДФЛ из собственных средств (п. 9 ст. 226 НК РФ). Поэтому перечислять налог нужно после того, как компания удержала его из доходов сотрудников. Чтобы таких ситуаций не было, безопаснее отправлять платежку на НДФЛ, когда банк уже исполнил поручение на зарплату.

Лишние суммы, которые заплатила компания, можно вернуть по заявлению. К нему приложите выписку из регистра по НДФЛ и платежку. Второй вариант — можно зачесть лишние суммы в недоимку или будущие платежи по другим федеральным налогам. С этим согласна ФНС в письме от 06.02.17 № ГД-4-8/2085@.

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