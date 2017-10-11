3911 октября

Можно зачесть лишние суммы в оплату недоимки или будущих платежей по НДФЛ?

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отвечает:

Нет, так поступить нельзя.

НДФЛ — особый налог. Компания платит его из доходов сотрудников, а не собственных денег. Кодекс разрешает направлять в счет НДФЛ налоги. Но лишние суммы — это не налог.

Если компания переплатила НДС или федеральный налог на прибыль, за их счет можно погасить недоимку по НДФЛ. А вот в счет будущих платежей по налогу направить нельзя (письмо Минфина России от 30.08.16 № 03-07-11/50432. — Примеч. ред.).

В счет недоимки можно направить также переплату по НДФЛ. Например, компания выдала аванс подрядчику и удержала с него налог. «Физик» не выполнил работу и вернул деньги за вычетом НДФЛ. Налог, который компания заплатила раньше, — это переплата.

Переплату можно зачесть в счет платежей по другим федеральным налогам. Для этого подайте в инспекцию заявление по форме из приказа ФНС России от 03.03.15 № ММВ-7-8/90@.

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