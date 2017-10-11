Излишне удержанный НДФЛ в расчете не отражайте. В разделе 2 по строкам 110 и 120 заполните нулевые даты.

Если каждый месяц вычеты превышали доходы, компания не удерживала налог. Тогда в строке 030 заполните вычеты, которые не превышают доходы работника. В вашей ситуации — 810 рублей.

Если компания удерживала налог в течение года, можно пересчитать НДФЛ за предыдущие месяцы с учетом вычета за декабрь. Тогда компания отразит в строке 030 вычет — 1400 рублей, а у работника возникнет излишне удержанный налог.

В строке 070 заполните налог, который удержали с «физика». Излишне удержанный налог компания в расчете 6-НДФЛ не выделяет.

В разделе 2 расчета отпускные и зарплату можно заполнить вместе. Дата получения дохода по зарплате при увольнении — день выплаты. Такая же дата получения дохода по отпускным. По выплатам отличается только крайний срок уплаты НДФЛ. Для зарплаты — это следующий рабочий день, для отпускных — последний день месяца. Но поскольку налог вы не удерживали, в строках 110 и 120 нужно ставить нули. Поэтому даты совпадают.