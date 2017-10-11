2211 октября

Работник поменял паспорт и прописку уже в феврале. Другой сотрудник уволился еще в феврале 2017 года, и мы не знаем, менял он паспорт или нет. Какие данные заполнять в справке 2-НДФЛ за 2017 год?

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отвечает:

Заполняйте данные, которые есть в компании.

Компания отражает в справке 2-НДФЛ паспортные данные и сведения о месте жительства сотрудника. В порядке не сказано, что заполнять эти сведения нужно по состоянию на отчетную дату (утв. приказом ФНС России от 30.10.15 № ММВ-7-11/485@). Поэтому заполните актуальные сведения, которые есть в компании.

Что касается уволенных работников, заполняйте по ним сведения, которыми располагаете. Вы не обязаны актуализировать данные о «физике», который уже уволился. Даже если сведения изменились, штрафа за недостоверные сведения не будет.

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