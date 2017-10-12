3112 октября

Какие адреса ФНС сейчас считает массовыми?

Тема:

отвечает:

Массовым мы считаем адрес, по которому зарегистрированы пять и более компаний (подп. 3 п. 2 приложения № 1 к приказу ФНС России от 11 февраля 2016 г. № ММВ-7-14/72).

По таким адресам инспекторы обычно назначают проверки. К примеру, могут приехать в офис с осмотром. Если не обнаружат компанию по адресу, то сообщат ей о неверных данных. Тогда у организации будет 30 календарных дней, чтобы актуализировать информацию о себе в ЕГРЮЛ либо доказать инспекции, что сведения правильные (п. 6 ст. 11 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ). Не уложится в отведенный срок — инспекторы внесут отметку о недостоверности в ЕГРЮЛ.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.