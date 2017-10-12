Какие адреса ФНС сейчас считает массовыми?

Массовым мы считаем адрес, по которому зарегистрированы пять и более компаний (подп. 3 п. 2 приложения № 1 к приказу ФНС России от 11 февраля 2016 г. № ММВ-7-14/72).

Важная статья:

Главбух заверяет отчетность электронной подписью директора

По таким адресам инспекторы обычно назначают проверки. К примеру, могут приехать в офис с осмотром. Если не обнаружат компанию по адресу, то сообщат ей о неверных данных. Тогда у организации будет 30 календарных дней, чтобы актуализировать информацию о себе в ЕГРЮЛ либо доказать инспекции, что сведения правильные (п. 6 ст. 11 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ). Не уложится в отведенный срок — инспекторы внесут отметку о недостоверности в ЕГРЮЛ.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>