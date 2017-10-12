В этом случае можно подать жалобу в региональное управление ФНС.
- Важная статья:
- Новая причина запросить по контрагентам выписки из ЕГРЮЛ
К жалобе приложите документы, которые докажут, что сведения на самом деле правильные. К примеру, это копии договора аренды, гарантийного письма от собственника недвижимости, акта приема-передачи помещения, платежек по аренде. Сотрудники УФНС проверят, точно ли сведения в ЕГРЮЛ о компании недостоверны.
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