В этом случае можно подать жалобу в региональное управление ФНС.

Важная статья:

Новая причина запросить по контрагентам выписки из ЕГРЮЛ

К жалобе приложите документы, которые докажут, что сведения на самом деле правильные. К примеру, это копии договора аренды, гарантийного письма от собственника недвижимости, акта приема-передачи помещения, платежек по аренде. Сотрудники УФНС проверят, точно ли сведения в ЕГРЮЛ о компании недостоверны.

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