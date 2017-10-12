Нет, не надо.

Включите суммы корректировки сразу в расчет по взносам за 9 месяцев, ведь его заполняют нарастающим итогом. Уточненку подавайте только в случае, если из-за ошибки занизили взносы к уплате (п. 1, 6 ст. 54, п. 1, 7 ст. 81 НК РФ). В отчете 4-ФСС больничные пособия с этого года показывать не нужно. Базу по взносам на травматизм за 9 месяцев укажите с учетом корректировки.

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