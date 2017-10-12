1912 октября

Во II квартале работнику выплатили больничное пособие. ФСС не принял его к зачету. Работник добровольно вернул сумму в III квартале. Надо ли подавать уточненные 4-ФСС и расчет по взносам?

Тема:

отвечает:

Нет, не надо.

Включите суммы корректировки сразу в расчет по взносам за 9 месяцев, ведь его заполняют нарастающим итогом. Уточненку подавайте только в случае, если из-за ошибки занизили взносы к уплате (п. 1, 6 ст. 54, п. 1, 7 ст. 81 НК РФ). В отчете 4-ФСС больничные пособия с этого года показывать не нужно. Базу по взносам на травматизм за 9 месяцев укажите с учетом корректировки.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.