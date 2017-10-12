1212 октября

У нас работают иностранцы с патентом. НДФЛ с зарплаты уменьшаем на фиксированные авансы. Как заполнять доходы иностранцев в разделе 2 расчета 6-НДФЛ?

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В разделе 2 заполняйте налог, который удержали с иностранца. Авансы заполняйте только в строке 050 расчета.

Иностранцы с патентом оплачивают фиксированные авансы по НДФЛ. Работодатель уменьшает исчисленный налог на авансы, если получил уведомление из инспекции (п. 6 ст. 227.1 НК РФ).

Авансы за патент, на которые компания уменьшала налог, отражайте в строке 050 расчета. В строке 020 заполните доход, а в строке 040 — исчисленный налог до уменьшения на авансы. В строке 070 покажите разницу между налогом в строках 040 и 050.

Доходы иностранцев заполняйте также в разделе 2. В строке 040 нужно показывать только налог, который удержала компания. Авансовые платежи здесь не показывайте — их иностранец платил сам.

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