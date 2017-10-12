4812 октября

Заплатили НДФЛ больше, чем удержали с работников. Как отразить в расчете 6-НДФЛ?

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Уплаченный НДФЛ в расчете не отражают. Показывайте в 6-НДФЛ только ту сумму налога, которую фактически удержали у сотрудников.

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