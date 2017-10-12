1212 октября

У сотрудницы двое своих детей и ребенок в опеке. В октябре ему исполняется 18 лет. До какого времени мы вправе предоставлять вычет на подопечного ребенка?

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отвечает:

До конца 2017 года или до месяца, в котором доходы работницы превысят 350 тыс. рублей.

Кроме того, предоставляйте вычет и в следующем году, если ребенок поступит на очное обучение в колледж, училище, вуз и пр. (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).

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