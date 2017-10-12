3012 октября

У сотрудницы двое своих детей и ребенок в опеке. Вычеты на своих детей она получает в одинарном размере. Если в следующем году мы не будем предоставлять вычет на ребенка в опеке, так как ему исполнится 18 лет, то в каком размере предоставлять вычет на этих детей?

Темы:

отвечает:

На второго ребенка — 1400 рублей, на третьего — 3000 рублей.

Даже если вы не предоставляете вычет на ребенка, его все равно нужно учитывать в очередности (письма Минфина России от 21.01.16 № 03-04-05/1999, от 15.03.12 № 03-04-05/8–302).  

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.