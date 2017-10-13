За несвоевременную уплату взносов проверяющие начислят пени (п. 3, 4, 7 ст. 75 НК РФ).

Рассчитайте и уплатите их вместе со взносами. Как это сделать. Если пени недоплатите, налоговики сами спишут недостающую сумму. А если сдали уточненный расчет по взносам и не заплатили пени, инспекторы начислят еще и штраф (подп. 1 п. 4, п. 7 ст. 81 НК РФ).

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