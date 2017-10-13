3613 октября

Компания выплачивает зарплату в последний день месяца. В сентябре последний день — 30-е число — выпадает на субботу. Значит, зарплату начислять 29 сентября?

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отвечает:

Начислить зарплату можно и 29 сентября.

Но для НДФЛ датой получения дохода будет последний день месяца, даже если это выходной (п. 2 ст. 223 НК РФ, письмо ФНС РФ от 16 мая 2016 г. № БС-3-11/2169). Выдайте зарплату за вычетом НДФЛ в срок, который действует в компании. Поскольку это последнее число месяца, выплату сделайте 29 сентября. Если не успеете, придется рассчитать и выплатить сотрудникам еще и компенсацию за задержку зарплаты (ст. 236 ТК РФ).

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