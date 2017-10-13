Если сотрудник трудился сверх установленной для него месячной нормы рабочего времени, оплачивайте работу в выходной как минимум в двойном размере (ст. 153 ТК РФ).

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