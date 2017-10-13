Да, надо.

Важная статья:

Оплата ночного труда по новым правилам

Ночное время − это период с 22.00 до 6.00 (ст. 96 ТК РФ). Начисляйте совместителю надбавку за работу с 22.00 по 24.00.

Узнайте об этом больше, став нашим подписчиком. Оформить подписку >>>