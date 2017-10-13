Сами отметку в больничном листе не ставьте — это вправе сделать только врач (п. 58 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 29 июня 2011 г. № 624н). Обычно он делает такую отметку, если сотрудник без уважительной причины не явился на плановый осмотр. Но может ее поставить и по сообщению компании, например, если работник вышел на работу во время болезни.

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Десять наглядных расчетов больничных и детских пособий от ФСС

Снижать пособие вы не обязаны. Тем более если не сообщали в поликлинику, что сотрудник нарушил лечебный режим. Однако специалисты ФСС, которых мы опросили, рекомендуют снизить пособие, но не за все дни. Больничный до выхода сотрудника на работу оплатите в обычном порядке. За дни, когда он был в офисе, ему положена зарплата. Если бухгалтер вернулся на больничный, то пособие за оставшиеся дни рассчитайте исходя из МРОТ (ч. 1, 2 ст. 8 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ). На проверке фонд скорее всего уменьшит пособие, и вам придется доплатить социальные взносы вместе с пенями.

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