1613 октября

Сотрудник бухгалтерии получил больничный, но несколько дней ходил на работу. Об этом есть запись в табеле. Отмечать ли в листке нетрудоспособности, что бухгалтер нарушил режим лечения? И снижать ли пособие?

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отвечает:

Сами отметку в больничном листе не ставьте — это вправе сделать только врач (п. 58 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 29 июня 2011 г. № 624н). Обычно он делает такую отметку, если сотрудник без уважительной причины не явился на плановый осмотр. Но может ее поставить и по сообщению компании, например, если работник вышел на работу во время болезни.

Снижать пособие вы не обязаны. Тем более если не сообщали в поликлинику, что сотрудник нарушил лечебный режим. Однако специалисты ФСС, которых мы опросили, рекомендуют снизить пособие, но не за все дни. Больничный до выхода сотрудника на работу оплатите в обычном порядке. За дни, когда он был в офисе, ему положена зарплата. Если бухгалтер вернулся на больничный, то пособие за оставшиеся дни рассчитайте исходя из МРОТ (ч. 1, 2 ст. 8 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ). На проверке фонд скорее всего уменьшит пособие, и вам придется доплатить социальные взносы вместе с пенями.

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