Исключите из книги расходы, которые отразили в сентябре.

Компании на упрощенке учитывают расходы кассовым методом. То есть когда перечисляют деньги контрагенту (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Вы задолженность перед арендодателем не погасили, поэтому не вправе учесть расходы. Деньги, которые вернулись на счет, — это собственные средства компании, поэтому отражать доходы не нужно (ст. 41 НК РФ).

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Исключите из книги лишние расходы. Если компания ведет книгу учета в электронном виде, удалите запись. Если книга на бумаге, зачеркните ошибку, поставьте дату исправления, запись «Исправленному верить», Ф.И.О., подпись руководителя и печать (п. 1.6 Порядка, утв. приказом Минфина России от 22.10.12 № 135н). Дополнительно составьте бухгалтерскую справку, которая обоснует исправления в книге.