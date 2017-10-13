1213 октября

У менеджера по продажам разъездной характер работы, поэтому мы ежемесячно компенсируем ему стоимость транспорта. В октябре сотрудник брал автомобиль напрокат с поминутной оплатой. К авансовому отчету работник приложил договор, акты приемки-передачи автомобиля и карты маршрута. Мы возместили расходы на аренду. Вправе ли мы их списать?

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отвечает:

Да, вы вправе учесть расходы на аренду.

Компания обязана возмещать расходы на проезд, если у сотрудника разъездной характер работы (ст. 168.1 ТК РФ). Поскольку оплачивать поездки требует закон, компания вправе списывать такие траты. Учитывать компенсацию нужно в составе прочих расходов (подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ). К командировочным такие затраты не относятся (письмо Минфина России от 25.10.13 № 03-04-06/45182).

Как правило, компании прописывают во внутреннем положении порядок компенсации расходов на проезд сотрудникам с разъездным характером работы. Если такого документа нет или об аренде автомобилей в нем не сказано, то издайте приказ руководителя. В нем пропишите, что стоимость аренды автомобиля не превышает траты на транспорт, которым компания разрешает пользоваться сотрудникам, и директор согласен компенсировать расходы.

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