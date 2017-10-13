1913 октября

Сотрудник со своей личной карточки перечислил нашему контрагенту на расчетный счет 150 тыс. рублей за материалы. Для этого мы выдали работнику деньги под отчет. Договор на поставку материалов заключила наша компания. Мы превысили лимит расчетов наличными?

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отвечает:

Нет, лимит расчетов на такую оплату не распространяется.

Компания вправе оплатить задолженность перед контрагентом с расчетного счета или наличкой. Выдать из кассы по одному договору можно не более 100 тыс. рублей (п. 6 Указаний Банка России от 07.10.13 № 3073-У). На расчеты между компанией и сотрудником этот лимит не распространяется.

Лимит надо соблюдать, только если работник оплачивает поставку наличкой и получает товары по доверенности, а продавец оформляет документы на компанию.

Ваш работник расплатился с контрагентом картой. Такие расчеты ЦБ не считает наличными (п. 1 Указания Банка России от 11.03.14 № 3210 У). Поэтому ограничение в 100 тыс. рублей на них не распространяется.

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