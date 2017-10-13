Нет, лимит расчетов на такую оплату не распространяется.

Компания вправе оплатить задолженность перед контрагентом с расчетного счета или наличкой. Выдать из кассы по одному договору можно не более 100 тыс. рублей (п. 6 Указаний Банка России от 07.10.13 № 3073-У). На расчеты между компанией и сотрудником этот лимит не распространяется.

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Лимит надо соблюдать, только если работник оплачивает поставку наличкой и получает товары по доверенности, а продавец оформляет документы на компанию.

Ваш работник расплатился с контрагентом картой. Такие расчеты ЦБ не считает наличными (п. 1 Указания Банка России от 11.03.14 № 3210 У). Поэтому ограничение в 100 тыс. рублей на них не распространяется.