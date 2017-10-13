713 октября

Мы на общей системе. Продаем страховки по агентским договорам от своего имени. Сами страховки НДС не облагаются. Надо ли платить НДС с вознаграждения, которое мы удерживаем с оплаты, в том числе начисленного за прошлый год?

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отвечает:

Надо платить НДС с вознаграждения.

Агентское вознаграждение облагается НДС, даже если компания продает по договору товары, которые освобождены от налога. Кодекс предусматривает исключения из этого правила. Например, от налога освобождены вознаграждения от продажи медицинских товаров (п. 2 ст. 156 НК РФ, письмо Минфина России от 10.11.14 № 03-07-07/56613). Страховка в исключениях не названа.

НДС нужно платить с любого вознаграждения, которое компания получает от продажи страховки. В том числе с бонусов, которые компания получила за прошлый год. К такому выводу приходят и чиновники (письмо Минфина России от 27.12.16 № 03-07-11/78123).

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