Надо платить НДС с вознаграждения.

Агентское вознаграждение облагается НДС, даже если компания продает по договору товары, которые освобождены от налога. Кодекс предусматривает исключения из этого правила. Например, от налога освобождены вознаграждения от продажи медицинских товаров (п. 2 ст. 156 НК РФ, письмо Минфина России от 10.11.14 № 03-07-07/56613). Страховка в исключениях не названа.

НДС нужно платить с любого вознаграждения, которое компания получает от продажи страховки. В том числе с бонусов, которые компания получила за прошлый год. К такому выводу приходят и чиновники (письмо Минфина России от 27.12.16 № 03-07-11/78123).