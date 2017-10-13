Да, вправе. Но для этого потребуется заключить договор с поликлиникой.

Иностранцы заключают договор добровольного медицинского страхования, чтобы оформить патент на работу (п. 2 ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.02 № 115-ФЗ). Казахстан входит в ЕАЭС, поэтому граждане этой страны патенты на работу не оформляют. В то же время ТК РФ требует, чтобы иностранец представил полис добровольного медицинского страхования будущему работодателю (ч. 1 ст. 327.3 ТК РФ).

Важная статья:

Памятка про личные документы сотрудников

Требование о медицинском полисе касается всех иностранцев. Не имеет значения, из какой страны приехал соискатель. Так считают в Минтруде (письмо от 26.09.16 № 16–4/В-465). Принять сотрудника без полиса можно, если компания сама заключит договор с медицинской организацией на медицинские услуги для иностранца. Если принять работника без полиса, трудинспекторы вправе оштрафовать компанию на 50 тыс. рублей (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).