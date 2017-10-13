2913 октября

Веду учет у предпринимателя на общей системе. Как в этом году рассчитывать страховые взносы с доходов, которые превышают 300 тыс. рублей?

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Предприниматель рассчитывает взносы, если 300 тыс. рублей превысила разница между доходами и расходами.

Предприниматели платят страховые взносы за сотрудников и за себя. За себя бизнесмены рассчитывают два вида фиксированных платежей:

  • взносы из МРОТ;
  • взносы с превышения доходов.

Как считать доходы для взносов, зависит от системы налогообложения. Бизнесмен платит с доходов НДФЛ, поэтому посчитать взносы должен, если 300 тыс. рублей превысит налоговая база. То есть разница между доходами и вычетами.

Раньше фонды требовали взносы, если 300 тыс. рублей превышала выручка, без вычета расходов. Но Конституционный суд в прошлом году пришел к выгодному выводу (постановление от 30.11.16 № 27-П). А налоговики подтвердили, что теперь бизнесмены вправе использовать такой расчет (письмо ФНС России от 07.03.17 № БС-4-11/4091).

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