2313 октября

Выдали сотруднику заем под пониженный процент. Деньги перечислили на его личную карту. Банк взял за операцию комиссию. Удерживать НДФЛ с комиссии или учитывать эту сумму при расчете материальной выгоды?

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отвечает:

Комиссия не облагается НДФЛ.

НДФЛ облагаются доходы сотрудника, то есть те выплаты, от которых он получает экономическую выгоду (ст. 41 НК РФ). Комиссия за перевод денег — это плата за услугу, которую банк предоставил компании.

Порядок выдачи денег стороны прописывают в контракте. Вы договорились, что переведете деньги на личную карту сотрудника. Значит, компания согласилась, что оплатит комиссию из своих средств, а работник выгоду не получал. Поэтому считать выгоду с этой суммы или удерживать с нее налог не нужно. Это подтверждает Минфин в письме от 13.02.17 № 03-04-06/7825.

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