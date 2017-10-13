Комиссия не облагается НДФЛ.

НДФЛ облагаются доходы сотрудника, то есть те выплаты, от которых он получает экономическую выгоду (ст. 41 НК РФ). Комиссия за перевод денег — это плата за услугу, которую банк предоставил компании.

Порядок выдачи денег стороны прописывают в контракте. Вы договорились, что переведете деньги на личную карту сотрудника. Значит, компания согласилась, что оплатит комиссию из своих средств, а работник выгоду не получал. Поэтому считать выгоду с этой суммы или удерживать с нее налог не нужно. Это подтверждает Минфин в письме от 13.02.17 № 03-04-06/7825.