1913 октября

В нашей компании одновременно заболели несколько сотрудников. Не хватает средств, чтобы всем оплатить больничные листы. Вправе мы получить деньги на пособия из ФСС или это могут сделать сами сотрудники?

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отвечает:

Компания вправе получить средства из ФСС, если пособия превышают начисленные взносы.

Сам сотрудник может получить деньги на пособие, только если к счету компании открыта картотека (п. 4 ст. 13 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). А у вас просто недостаточно денег.

Компания, у которой нет денег на пособие работнику, имеет право получить их в ФСС (ч. 2 ст. 4.6 Федерального закона от 29.12.06 № 255-ФЗ). Для этого подайте в фонд документы, которые перечислены в приказе Минздравсоцразвития России от 04.12.09 № 951н.

Заполните справку-расчет и расшифровку расходов на пособия (образец есть в «УНП» № 1–2, 2017). К ним приложите больничные, справки и другие документы, которые подтверждают расходы.

Фонд вправе потребовать у компании справку из банка о том, что средств на счетах недостаточно для оплаты пособий. Можно не дожидаться запросов и сразу приложить справку. ФСС выделит деньги на пособия в течение 10 календарных дней, если не станет назначать проверку.

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