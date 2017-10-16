Вы не обязаны предоставлять инспекторам компьютеры.

Выездную проверку инспекторы проводят на территории компании. Организация обязана предоставить помещение для проверки, только если у нее есть такая возможность. Иначе налоговики будут проводить ревизию компании в инспекции (п. 1 ст. 89 НК РФ).

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Особых требований, которым должно соответствовать помещение для инспекторов, в кодексе нет. Поэтому предоставлять компьютеры вы не должны.

Иногда нужно выполнить дополнительные запросы инспекторов на выездной проверке. Если налоговики проводят инвентаризацию, они вправе требовать оборудование и помощь сотрудников компании (Апелляционное определение ВС РФ от 25.02.16 № АПЛ16-25).

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