5916 октября

В нашей компании сейчас проходит выездная проверка. Мы подготовили для инспекторов отдельный кабинет со столами, стульями, телефоном. Но проверяющие требуют, чтобы мы выделили им еще и компьютеры. Разве мы обязаны это делать?

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отвечает:

Вы не обязаны предоставлять инспекторам компьютеры.

Выездную проверку инспекторы проводят на территории компании. Организация обязана предоставить помещение для проверки, только если у нее есть такая возможность. Иначе налоговики будут проводить ревизию компании в инспекции (п. 1 ст. 89 НК РФ).

Особых требований, которым должно соответствовать помещение для инспекторов, в кодексе нет. Поэтому предоставлять компьютеры вы не должны.

Иногда нужно выполнить дополнительные запросы инспекторов на выездной проверке. Если налоговики проводят инвентаризацию, они вправе требовать оборудование и помощь сотрудников компании (Апелляционное определение ВС РФ от 25.02.16 № АПЛ16-25).

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