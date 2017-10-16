Вы можете оспорить решение налоговиков.

По мнению Минфина, после реконструкции компания обязана списывать актив по старой норме. То есть по норме амортизации, которую рассчитала до обновления основного средства (письма от 11.01.16 № 03-03-06/40, от 25.10.16 № 03-03-06/1/62131). В этом случае компания будет списывать актив гораздо дольше срока, который установила изначально.

Важная статья:

В бухучете применяем налоговую классификацию основных средств

Из кодекса такой порядок не следует. В статье 258 НК РФ сказано, что компания вправе, но не обязана увеличивать срок полезного использования актива после реконструкции. Решение зависит от состояния здания, а вы уже 20 лет использовали объект. Если после реконструкции срок использования действительно не изменился, можно оспорить доводы налоговиков. Судьи в подобных спорах поддерживают компанию (постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.11.16 № А40-86164/2015).

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