2416 октября

Провели реконструкцию цеха, который раньше использовали больше 20 лет. Срок полезного использования после реконструкции не увеличивали. Стали списывать актив по стоимости, увеличенной на затраты. Налоговики на проверке заявили, что мы обязаны были списывать объект по старой норме. Поэтому завысили расходы на амортизацию. Проверяющие правы?

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отвечает:

Вы можете оспорить решение налоговиков.

По мнению Минфина, после реконструкции компания обязана списывать актив по старой норме. То есть по норме амортизации, которую рассчитала до обновления основного средства (письма от 11.01.16 № 03-03-06/40, от 25.10.16 № 03-03-06/1/62131). В этом случае компания будет списывать актив гораздо дольше срока, который установила изначально.

Из кодекса такой порядок не следует. В статье 258 НК РФ сказано, что компания вправе, но не обязана увеличивать срок полезного использования актива после реконструкции. Решение зависит от состояния здания, а вы уже 20 лет использовали объект. Если после реконструкции срок использования действительно не изменился, можно оспорить доводы налоговиков. Судьи в подобных спорах поддерживают компанию (постановление Арбитражного суда Московского округа от 02.11.16 № А40-86164/2015).

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