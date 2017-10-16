3516 октября

Арендуем автомобиль у контрагента. В сентябре машина сломалась. Механики провели диагностику, поменяли детали, но починить машину не смогли. Нужно менять весь двигатель. Мы оплатили диагностику и стоимость новых деталей, а также работу сервиса. Вправе ли мы учесть расходы на неудачный ремонт?

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отвечает:

Вы вправе списать стоимость ремонта, если обоснуете расходы.

Компания вправе учитывать расходы, если в договоре не сказано, что ремонт оплачивает арендодатель (п. 2 ст. 260 НК РФ). Траты на ремонт арендованного актива списывайте как прочие (п. 1 ст. 260, п. 5 ст. 272 НК РФ).

Когда компания обратилась в сервис, она не знала, что устранить неисправности не получится. А оплатить детали и работу сервиса нужно, даже если ремонт не дал нужного результата. Поэтому вы вправе учесть расходы. Для этого подготовьте документы — договор с сервисом, заключение специалистов по результатам ремонта и акты приемки-передачи.

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