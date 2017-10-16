Вы вправе списать стоимость ремонта, если обоснуете расходы.

Компания вправе учитывать расходы, если в договоре не сказано, что ремонт оплачивает арендодатель (п. 2 ст. 260 НК РФ). Траты на ремонт арендованного актива списывайте как прочие (п. 1 ст. 260, п. 5 ст. 272 НК РФ).

Важная статья:

Проверочный лист для декларации по прибыли

Когда компания обратилась в сервис, она не знала, что устранить неисправности не получится. А оплатить детали и работу сервиса нужно, даже если ремонт не дал нужного результата. Поэтому вы вправе учесть расходы. Для этого подготовьте документы — договор с сервисом, заключение специалистов по результатам ремонта и акты приемки-передачи.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>